Сборная России обыграла Иран в товарищеском матче в Казани

Сборная России победила команду Ирана со счетом 2:0 в товарищеском матче на стадионе «Казань Арена». Дублем отметился полузащитник Александр Головин, отличившийся на 21-й и 36-й минутах, причем второй мяч он забил прямым ударом со штрафного. Следующий товарищеский матч сборная России проведет 3 октября в Екатеринбурге против команды Намибии.
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