Кресло спикера Госсовета Татарстана занял Фарид Абдулганиев

На сегодняшнем заседании депутаты Госсовета Татарстана избрали нового спикера парламента — им стал Фарид Абдулганиев, бывший бизнес-омбудсмен и помощник раиса республики. Кресло председателя пустовало с марта, после досрочной отставки Фарида Мухаметшина, руководившего парламентом почти 28 лет. Перед началом исторического заседания в фойе депутаты и гости тепло приветствовали друг друга. Как прошло историческое заседание — в фоторепортаже «Реального времени».
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