10 фото недели: Казань «добрая», «космическая» и «святочная»

00:00, 16.01.2022 10
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Неделя после длинных новогодних каникул – время, когда мы медленно, нехотя, враскачку возвращаемся к рабочему ритму. А праздники продолжаются – старый Новый год, Святки… Так что уикенд выдался насыщенным развлечениями на любой вкус. Подробнее – в традиционной фотоподборке «Реального времени».

Фото: Максим Платонов


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