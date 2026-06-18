В Казани прошел второй день саммита Россия — АСЕАН

Во второй день саммита Россия — АСЕАН в Казани прошли две пленарные сессии. Лидеры стран приняли четыре документа, в том числе Казанскую декларацию. Президент России и лидеры стран АСЕАН провели совместное фотографирование, а Владимир Путин и президент Филиппин Фердинанд Маркос — младший рассказали об итогах саммита на пресс-конференции.
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