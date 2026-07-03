В Казани завершились съемки фильма «Илһам» об Ильхаме Шакирове

13:32, 03.07.2026 22
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  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов

Сегодня на площадке канала ТНВ официально закончились съемки фильма «Илһам» о жизни татарского певца Ильхама Шакирова. Работа над ним шла семь месяцев. Сейчас, после короткого отдыха, творческая команда приступает к монтажу — фильм должен быть готов к октябрю.

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