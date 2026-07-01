Солнце, драйв, неожиданные кадры: июнь в иллюстрациях

00:00, 01.07.2026 11
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  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Роберт Салимов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов

Первый месяц лета всегда сулит что-то яркое. Июнь не подвел: свет, движение, и взгляды, которые врезаются в память. В этой галерее нет хроники — только атмосфера. Та самая, когда лето лишь набирает обороты, а кадры складываются в историю сами.

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