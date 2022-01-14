Святки в Ратуше: православные гимназисты, кубанские казаки и высокие гости

22:50, 14.01.2022 19
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казанской ратуше прошел святочный вечер, главными гостями и участниками которого стали учащиеся православной гимназии и их родители. Подарком для гостей стало выступление казачьего квартета «Кумовья».


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