Казань глазами «космического» художника: персональная выставка Ильяса Айдарова

Сегодня в галерее «Дом ART» открылась выставка «Казань в сердце моем» Ильяса Айдарова. Он стал первым в истории человечества художником, который выставлялся на международной космической станции — по сути, за пределами Земли.
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