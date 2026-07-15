В Нацмузее РТ начала работу выставка «Владимир Чумаков: архитектор, краевед и коллекционер»

В Национальном музее Татарстана начала работу выставка «Владимир Чумаков: архитектор, краевед и коллекционер». Она посвящена памяти казанского архитектора, краеведа и коллекционера Владимира Чумакова. Экспозиция рассказывает о его жизни, работе и вкладе в сохранение истории Татарстана: Чумаков занимался изучением памятников республики, участвовал в создании музеев, исследовании острова-града Свияжска и более 30 лет сотрудничал с Национальным музеем, куда передал около 10 тысяч экспонатов. Среди них — старинные лампы, монеты, книги, открытки, фотографии и другие предметы. Выставка будет работать до 6 сентября.
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