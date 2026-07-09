В «Казань Экспо» проходит выставка беспилотных систем «Дрон Экспо»

09:57, 09.07.2026 22
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На площадке МВЦ «Казань Экспо» проходит Международная выставка-форум беспилотных систем «Дрон Экспо». Более 200 компаний из 20 стран представили разработки в области авиационных, наземных и водных дронов, а также компоненты для их производства и программное обеспечение. Экспозиция охватила целый павильон, демонстрируя масштаб отрасли — от мелких деталей до крупногабаритных БПЛА и IT-решений для их обнаружения.

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