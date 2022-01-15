«Добрый каток» на «Черном озере»

19:00, 15.01.2022 20
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в казанском парке «Черное озеро» весь день работал «Добрый каток»: взрослых и детей на льду ожидали конкурсы, выступления фигуристов и мастер-классы по фигурному катанию. Собранные c проката коньков средства пойдут на благотворительность.


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