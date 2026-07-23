В Галерее современного искусства — выставка от «Казанской арт-резиденции»

В Галерее современного искусства открылась выставка «Течения и слои» — результат арт-резиденции азербайджанского художника Али Исрафилова, который в мае — июне этого года создал, находясь в Татарстане, 18 новых работ.
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