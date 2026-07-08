В Казани стартовала международная выставка «Агроволга-2026»

В МВЦ «Казань Экспо» начала работу международная отраслевая выставка «Агроволга-2026». Участие принимают более 400 компаний из 38 регионов России и четырёх стран — Китая, Ирана, Беларуси и Турции. На 48 гектарах демонстрационных полей развернута экспозиция сельхозтехники, новейших сортов, средств защиты растений и удобрений. Среди новинок — разделы «Агротуризм» и «Спецтехника», а также конкурс «Краса Агроволги» среди коров-первотелок.
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