В столице Татарстана отметили праздник в честь Казанской иконы Божией Матери

Сегодня православный Татарстан отметил праздник в честь Казанской иконы Божией Матери крестным ходом с Казанским образом Царицы Небесной и патриаршим богослужением, которое состоялось в отреставрированном храме в честь Тульского образа святителя Николая Чудотворца в Казанском Богородицком мужском монастыре. Возглавил Божественную литургию патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
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