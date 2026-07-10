В Галерее современного искусства открылась выставка «Искажение памяти: Размеры варьируются»

18:34, 10.07.2026 20
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  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов

В Галерее современного искусства открылась выставка «Искажение памяти: Размеры варьируются» — совместный проект Катерины Конюховой и арт-группы «Замороженная конина». Экспозиция объединила живопись, керамику, видео-арт и инсталляции, но все работы здесь связаны одной темой. Художницы исследуют память как процесс постоянных изменений. Одни воспоминания стираются, другие приобретают новые детали, третьи начинают жить собственной жизнью.

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