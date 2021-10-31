10 фото недели: проблемы, потери, прощания

В последнюю неделю октября новости все больше стали напоминать сводки боевых действий: жертвами ковида становятся наши близкие, страдает бизнес, без средств к существованию остается ретейл и люди, работающие в нем… А есть еще и проблемы, не связанные с пандемией. Вот такой неутешительной получилась на этот раз традиционная фотоподборка «Реального времени».
1. Суд по делу экс-главы поволжского Ростехнадзора Бориса Петрова.
2—5. Встреча представителей исполкома Казани с предпринимателями.
6—8. Прощание со Львом Жаржевским.
9—10. Встреча жителей комплекса «Солнечный город» с депутатами Госсовета РТ.
Фото: Ирина Плотникова, Максим Платонов
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