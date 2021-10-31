10 фото недели: проблемы, потери, прощания

00:00, 31.10.2021 10 1
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В последнюю неделю октября новости все больше стали напоминать сводки боевых действий: жертвами ковида становятся наши близкие, страдает бизнес, без средств к существованию остается ретейл и люди, работающие в нем… А есть еще и проблемы, не связанные с пандемией. Вот такой неутешительной получилась на этот раз традиционная фотоподборка «Реального времени».

1. Суд по делу экс-главы поволжского Ростехнадзора Бориса Петрова.

2—5. Встреча представителей исполкома Казани с предпринимателями.

6—8. Прощание со Львом Жаржевским.

9—10. Встреча жителей комплекса «Солнечный город» с депутатами Госсовета РТ.

Фото: Ирина Плотникова, Максим Платонов


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