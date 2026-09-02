«Новые условия для развития регби в республике»: в Казани открылся Центр регби

Сегодня в Казани открылся новый Центр регби. В торжественной церемонии приняли участие раис республики Рустам Минниханов, мэр Казани Ильсур Метшин, министр спорта Татарстана Владимир Леонов. «Новый центр создает принципиально новые условия для развития регби в республике. Это часть большой работы по развитию спортивной инфраструктуры нашей столицы и всего Татарстана. Мы будем и дальше создавать условия, чтобы спорт становился доступнее для жителей, дети имели возможность заниматься в современных объектах, а наши спортсмены готовились к соревнованиям и добивались высоких результатов, представляя нашу республику на российских и международных соревнованиях. Центр регби станет важной частью этой системы», — сказал раис республики. Центр рассчитан на 1 750 зрителей. Здесь оборудовали поле с подогревом, тренировочный газон, фан-зону, фудкорт и магазин клуба. Для команды предусмотрели раздевалки, тренажерный зал, медицинский блок, сауну и массажные кабинеты.
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