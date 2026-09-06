«Турбина-Строитель» стала обладателем Кубка Татарстана по футболу

На Центральном стадионе Казани завершился финальный матч Кубка Татарстана по футболу. Встречались казанская «Кукмара Бабай» и челнинская «Турбина-Строитель». Победу со счетом 2:0 одержали гости. Матч запомнился не только борьбой на поле, но и тропическим ливнем, который обрушился на стадион в первом тайме. Голы на счету Никиты Авлиекулова и Айрата Миннуллина, признанного лучшим игроком финала. Команды показали зрелищный футбол, а атмосфера праздника объединила болельщиков обеих команд.
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