На производстве КАМАЗа провели экскурсию для гостей

В Набережных Челнах на производстве КАМАЗа прошла экскурсия для гостей. Участникам показали заводские цеха, познакомили с работой предприятия и его историей. Им рассказали о реальных историях сотрудников, которые легли в основу будущих творческих проектов. Экскурсия позволила увидеть изнутри, как сегодня работает одно из крупнейших машиностроительных предприятий страны, и узнать больше о людях, связавших свою жизнь с заводом.
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