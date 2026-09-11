На производстве КАМАЗа провели экскурсию для гостей

20:42, 11.09.2026 27
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  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов

В Набережных Челнах на производстве КАМАЗа прошла экскурсия для гостей. Участникам показали заводские цеха, познакомили с работой предприятия и его историей. Им рассказали о реальных историях сотрудников, которые легли в основу будущих творческих проектов. Экскурсия позволила увидеть изнутри, как сегодня работает одно из крупнейших машиностроительных предприятий страны, и узнать больше о людях, связавших свою жизнь с заводом.

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