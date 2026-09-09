«Ак Барс» победил «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Казанцы обыграли челябинцев со счетом 2:1. В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Кирилл Семенов и Семен Терехов. У «Трактора» автором единственного гола стал Нэйтан Легаре.
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