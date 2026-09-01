1 сентября: торжественная линейка и открытие Центра кикбоксинга в Казани

В День знаний, 1 сентября, в многопрофильном лицее №170 прошла торжественная линейка с участием мэра Казани Ильсура Метшина. После нее состоялось открытие Центра кикбоксинга, расположенного на территории лицея. Как это было — в материале «Реального времени».
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