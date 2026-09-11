В Челнах показали мюзикл о строительстве КАМАЗа

22:52, 11.09.2026 40
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  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов

В Набережных Челнах в театре «Мастеровые» прошел закрытый показ перед премьерой мюзикла «Люди города Н», посвященного 50-летию КАМАЗа и 400-летию города. Постановка охватывает пятьдесят лет истории предприятия — от всесоюзной стройки до 2016 года. В основу сюжета легли реальные истории работников завода, собранные во время интервью. Одним из главных визуальных элементов стал настоящий грузовик первой серии, выкаченный на сцену.

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