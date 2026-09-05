Казанский цирк показал спектакль-посвящение «Вверх», отпраздновав 30-летие Детской цирковой школы. Специальным гостем праздника стал гендиректор и худрук Цирка Никулина на Цветном бульваре Максим Никулин. Программу повторят еще несколько раз, а лучшие ее моменты войдут в новые шоу. Впервые за долгие годы Казанский цирк собрал программу практически полностью из «своих». На дне рождения руководитель школы Ильдар Игумнов сообщил, что уходит с этой должности. Новым руководителем станет его дочь Светлана Шарапова.
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