В Казани стартовал чемпионат Сухопутных войск

12:18, 08.09.2026 30
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  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов

На полигоне Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища прошла торжественная церемония открытия чемпионата Сухопутных войск по армейскому тактико-стрелковому многоборью (армейской тактической стрельбе). Журналисты смогли увидеть комплексную отработку учебно-боевых задач в условиях, максимально приближенных к реалиям современного общевойскового боя. Как это было — в фоторепортаже «Реального времени».

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