В Казани стартовал чемпионат Сухопутных войск

На полигоне Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища прошла торжественная церемония открытия чемпионата Сухопутных войск по армейскому тактико-стрелковому многоборью (армейской тактической стрельбе). Журналисты смогли увидеть комплексную отработку учебно-боевых задач в условиях, максимально приближенных к реалиям современного общевойскового боя. Как это было — в фоторепортаже «Реального времени».
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