В Тюлячинском районе открылся футбольный манеж «Алга»

В Тюлячинском районе Татарстана торжественно открылся крытый футбольный манеж «Алга». В церемонии принял участие раис республики Рустам Минниханов. По видеосвязи аналогичные объекты открыли также в Алексеевском, Дрожжановском и Лениногорском районах. Новый манеж включает поле размером 20х40 м, раздевалки с душевыми, тренерскую, медицинский кабинет и помещения для хранения инвентаря.
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