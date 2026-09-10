В Тюлячинском районе открылся футбольный манеж «Алга»

13:49, 10.09.2026 24
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  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов

В Тюлячинском районе Татарстана торжественно открылся крытый футбольный манеж «Алга». В церемонии принял участие раис республики Рустам Минниханов. По видеосвязи аналогичные объекты открыли также в Алексеевском, Дрожжановском и Лениногорском районах. Новый манеж включает поле размером 20х40 м, раздевалки с душевыми, тренерскую, медицинский кабинет и помещения для хранения инвентаря.

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