В Казани проходит фестиваль-лаборатория «ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2026»

В Казань приплыли участники фестиваля-лаборатории «ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2026». В «Созвездии-Йолдызлык» они показали эскизы, созданные во время поездки. Среди участников — казанцы: актеры студии «Апуш» и студенты театрального училища и института культуры. Работали они вместе с коллегами из других регионов, а также Китая и Кыргызстана.
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