В «Казань Экспо» открылся IV форум «РОСТКИ»

14:37, 17.08.2026 29
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  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов

В «Казань Экспо» состоялась церемония открытия IV Международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество». В мероприятии приняли участие раис Татарстана Рустам Минниханов, чрезвычайный и полномочный посол КНР Чжан Ханьхуэй, губернаторы Амурской и Кировской областей, представители китайских провинций. Форум объединил около 10 тысяч участников, запланировано 70 деловых сессий. Также открылась выставка Russia-China Expo площадью 4 тыс. кв. м с участием компаний из сфер финансов, ИТ, промышленности и медицины.

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