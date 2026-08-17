В «Казань Экспо» открылся IV форум «РОСТКИ»

В «Казань Экспо» состоялась церемония открытия IV Международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество». В мероприятии приняли участие раис Татарстана Рустам Минниханов, чрезвычайный и полномочный посол КНР Чжан Ханьхуэй, губернаторы Амурской и Кировской областей, представители китайских провинций. Форум объединил около 10 тысяч участников, запланировано 70 деловых сессий. Также открылась выставка Russia-China Expo площадью 4 тыс. кв. м с участием компаний из сфер финансов, ИТ, промышленности и медицины.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.