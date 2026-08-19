«Рубин» в серии пенальти победил «Спартак» в матче второго тура Кубка России

«Рубин» победил «Спартак» в матче второго тура Кубка России Пути РПЛ. Встреча в столице Татарстана завершилась в основное время со счетом 1:1. На 11-й минуте гол забил нападающий «Рубина» Жак Сиве. На 62-й минуте счет в матче сравнял форвард «Спартака» Манфред Угальде. В серии пенальти казанцы оказались сильнее — 5:3. У «Спартака» единственную попытку не реализовал полузащитник Наиль Умяров. Следующую встречу в Кубке России «Рубин» проведет против «Оренбурга».
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