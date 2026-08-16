На озере Кабан прошли гонки на лодках «Дракон»

14:26, 16.08.2026 27
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  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов

На озере Нижний Кабан у театра Камала прошли гонки на лодках «Дракон» в рамках Международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество». С приветственным словом выступили заместитель Премьер-министра РТ Олег Коробченко и и. о. генерального консула Китая в Казани Цао Лунцюань. Для гостей также организовали танец драконов, мастер-классы по цигун и тайцзицюань, китайскую каллиграфию и роспись вееров.

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