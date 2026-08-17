На сцене театра Камала выступили артисты Сычуаньской оперы

Специальным событием в рамках форума «РОСТКИ» в Казани стало выступление артистов Сычуаньской оперы «Чуань юнь дун фан». На сцене Камаловского показывали отрывки из постановок о любви и смерти, поражали знаменитой техникой смены масок, но также испытывали зрителей экспериментальной постановкой, подготовленной для берлинского Дома культур мира.
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