Юные картингисты со всего Татарстана сразились за Кубок «ТАИФ-НК»

Адреналин, скорость, рев моторов и запах жженой резины — в Камских Полянах состоялись 16-е соревнования по картингу на Кубок «ТАИФ-НК». В этом году гонки посвятили 75-летию заслуженного мастера спорта России, многократного чемпиона страны по мотокроссу, автокроссу и трековым гонкам Фарита Бадретдинова. Спонсором мероприятия выступил благотворительный фонд «Сокровенное» при взаимодействии с АО «ТАИФ-НК». На старт вышли более 80 пилотов из 12 городов Татарстана. Спортсмены в возрасте от 6 до 16 лет соревновались в семи классах: «Пилот», «Стриж», «125 (Минск)», «Honda GX 200», «Honda GX 270», «Микро-4Т» и «Мини-4Т». Призеров и победителей наградили дипломами, медалями и памятными подарками. Новые карты передали в клубы Нижнекамска и Камских Полян.
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