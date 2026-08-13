Волонтеры приступили к восстановлению мозаики на ДК Химиков в Казани

В Казани продолжаются работы волонтерского движения «Том Сойер Фест». В этом сезоне добровольцы восстанавливают мозаику «Посадим сады!» на ДК Химиков. Панно 1969 года авторства Виктора Федорова и Сергея Бубеннова 20 лет было скрыто за фасадом. Сейчас волонтеры занимаются калькированием утраченных фрагментов, чтобы затем выложить их смальтой. Работы продлятся еще два месяца.
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