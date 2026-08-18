В Казани продолжается IV Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество». Второй день на площадках «Казань Экспо» и в городе собрал участников деловых сессий, посетителей выставки Russia-China Expo и гостей культурных мероприятий. Форум объединил представителей бизнеса, науки, образования и культуры двух стран. В программе — десятки сессий, мастер-классы и специальные события.
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