Казанский ТЮЗ вернулся в родное здание после реконструкции

Казанский театр юного зрителя открыл двери в историческом здании на улице Островского после масштабной реконструкции. Два года труппа работала на разных площадках города. Обновленный ТЮЗ получил новые залы, пространства для молодых артистов и инклюзивных проектов, а также собственные мастерские. В труппе театра 40 актеров, ежегодно здесь проходит около 800 спектаклей для 100 тысяч зрителей.
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