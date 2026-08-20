Казанский ТЮЗ вернулся в родное здание после реконструкции

17:47, 20.08.2026 22
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  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов
  • Сергей Козлов

Казанский театр юного зрителя открыл двери в историческом здании на улице Островского после масштабной реконструкции. Два года труппа работала на разных площадках города. Обновленный ТЮЗ получил новые залы, пространства для молодых артистов и инклюзивных проектов, а также собственные мастерские. В труппе театра 40 актеров, ежегодно здесь проходит около 800 спектаклей для 100 тысяч зрителей.

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