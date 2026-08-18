На сцене MOÑ показали спектакль «След»

В Казани на театральной площадке MOÑ в рамках культурной программы форума «РОСТКИ» прошел показ спектакля «След» / «Эз». Проект соединил казанское объединение «Алиф» и Театральный фестиваль «Дяланшань» из Китая. В основе постановки — обрядовые песни, танцы и ритуалы татарского народа и народности И. На сцене — перформер Нурбек Батулла, китайская актриса У Цзымо, мужской хор из Китая и три вокалистки в национальных костюмах. Спектакль родился за несколько недель, в ноябре его покажут в Китае.
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