Звезды вышли на красную дорожку «Новой волны 2026» в Казани

В Казани торжественно открылся Международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна 2026». На красную дорожку перед церемонией вышли председатель жюри Игорь Крутой, Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Дима Билан, Алсу, Anna Asti, Сергей Лазарев, Люся Чеботина и другие звезды российской эстрады. Ведущими вечера стали Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев. Фестиваль продлится неделю, с 20 по 26 августа, в новом зале New Wave Hall. За главный приз поборются 12 финалистов из четырех стран.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.