Звезды вышли на красную дорожку «Новой волны 2026» в Казани

20:54, 20.08.2026 20
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В Казани торжественно открылся Международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна 2026». На красную дорожку перед церемонией вышли председатель жюри Игорь Крутой, Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Дима Билан, Алсу, Anna Asti, Сергей Лазарев, Люся Чеботина и другие звезды российской эстрады. Ведущими вечера стали Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев. Фестиваль продлится неделю, с 20 по 26 августа, в новом зале New Wave Hall. За главный приз поборются 12 финалистов из четырех стран.

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