Рустам Минниханов поздравил химиков и нефтехимиков Татарстана из диспетчерской «Казаньоргсинтеза»

Сегодня, в преддверии Дня химика, президент Татарстана Рустам Минниханов посетил ПАО «Казаньоргсинтез». Во время визита глава республики ознакомился с ходом реализации проектов Стратегической программы развития флагмана нефтехимии, встретился с трудовыми коллективами заводов по производству и переработке полиэтилена низкого давления, бисфенола А и этилена. Рустам Минниханов осмотрел недавно возведенные и строящиеся производственные объекты, обратив внимание на экологичность всех проектов.
Из-за пандемии коронавируса в этом году массовые торжества по случаю Дня химика пришлось отменить. Президент РТ поздравил трудовые коллективы химических и нефтехимических предприятий, научно-исследовательских и образовательных учреждений из центральной диспетчерской «Казаньоргсинтеза» по видеоконференцсвязи.
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