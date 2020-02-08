В Казани простились с Айратом Хайруллиным

Сегодня в Казани простились с депутатом Государственной Думы РФ Айратом Хайруллиным. Траурный митинг прошел в Государственной филармонии. Айрат Хайруллин погиб 7 февраля в результате жесткой посадки вертолета Bell 407 недалеко от города Лаишево. Его похоронили на мусульманском кладбище в казанском поселке Мирный.
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