В Казани простились с Айратом Хайруллиным

13:40, 08.02.2020 70
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  • Илья Репин
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  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
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Сегодня в Казани простились с депутатом Государственной Думы РФ Айратом Хайруллиным. Траурный митинг прошел в Государственной филармонии. Айрат Хайруллин погиб 7 февраля в результате жесткой посадки вертолета Bell 407 недалеко от города Лаишево. Его похоронили на мусульманском кладбище в казанском поселке Мирный.

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