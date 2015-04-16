Конференция "Взаимодействие бизнес-ассоциаций с органами власти: ориентация на результат"

Конференция направлена на повышение роли реализации государственных программ поддержки предпринимательства и на разработку предложений для плана антикризисных мероприятий стратегии развития РТ 2030. Где на основе анализа состояния и механизмов взаимодействия бизнес Ассоциаций с министерствами и ведомствами предстоит выработать общую позицию по вопросу: как организовать продуктивное сотрудничество?

Все эксперты Республики соберутся на одной арене решить глобальные вопросы развития и сотрудничества. Общее количество участников планируется 90-95 человек, представляющих Общественную Палату РТ, Академию Наук РТ, ТПП РТ, руководители и лидеры более 20 Бизнес Ассоциаций и т.д.

Конференция проводится Ассоциацией предприятий малого и среднего бизнеса РТ и Общественной Палаты РТ, Академии наук РТ, а также при участии руководителей бизнес сообществ РТ.