Конференция "Взаимодействие бизнес-ассоциаций с органами власти: ориентация на результат"

Конференция направлена на повышение роли реализации государственных программ поддержки предпринимательства и на разработку предложений для плана антикризисных мероприятий стратегии развития РТ 2030. Где на основе анализа состояния и механизмов взаимодействия бизнес Ассоциаций с министерствами и ведомствами предстоит выработать общую позицию по вопросу: как организовать продуктивное сотрудничество?
Все эксперты Республики соберутся на одной арене решить глобальные вопросы развития и сотрудничества. Общее количество участников планируется 90-95 человек, представляющих Общественную Палату РТ, Академию Наук РТ, ТПП РТ, руководители и лидеры более 20 Бизнес Ассоциаций и т.д.
Конференция проводится Ассоциацией предприятий малого и среднего бизнеса РТ и Общественной Палаты РТ, Академии наук РТ, а также при участии руководителей бизнес сообществ РТ.
Место проведения: Малый конференц-зал Академии наук РТ
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