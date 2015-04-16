16 апр. 2015

Весеннее RoadShow SearchInform: инциденты, расследования, факты

Весеннее RoadShow SearchInform: инциденты, расследования, факты

Компания «SearchInform» приглашает Вас посетить семинар, посвященный актуальным вопросам обеспечения информационной безопасности организаций.

Вашему вниманию будет представлен практический опыт решения прикладных задач ИБ, собранный SearchInform в результате совместной работы с более чем 1000 компаниями из СНГ. Эти методики доказали свою эффективность как в небольших компаниях (от 50 компьютеров), так и в крупных корпорациях (до 40 000 компьютеров).

В ходе семинара также состоится презентация комплексного программного решения нашей компании в данной области – «Контура информационной безопасности SearchInform».

ПРОГРАММА СЕМИНАРА:

1. Практические аспекты реализации системы информационной безопасности в российских компаниях

Информационная безопасность: описание и оценка проблемы инсайдерства

  • Способы минимизации трудозатрат на анализ информации (интеллектуальныфе поисковые возможности, идентификация пользователей).
  • Задачи, решаемые с помощью DLP-систем:
    • Контроль персонала
    • Контроль конфиденциальных документов
    • Оптимизация работы компании
  • Контроль корпоративных ноутбуков.
  • Зачем и как контролировать системных администраторов.
  • Где и как сотрудники обсуждают «секретные» темы.
  • Угрозы социальных сетей.
  • Выявление неформальных лидеров в коллективе, работа с «группой риска».
  • Анализ эффективности использования рабочего времени.
  • Оценка эффективности внедрения DLP-решений.

2. Принципы работы «Контура информационной безопасности SearchInform»

  • Архитектура «КИБ SearchInform».
  • Способы перехвата информации и оценка их эффективности.
  • Контролируемые каналы информации.
  • Новые возможности перехвата в «КИБ SearchInform».
  • Инструменты «КИБ SearchInform» для управления инцидентами.
  • Аналитические возможности системы.
  • Виды отчетов.

3. Демонстрация проведения расследований инцидентов из практики наших клиентов за 2014 год (Часть 1)

Кофе-брэйк

4. Демонстрация проведения расследований инцидентов из практики наших клиентов за 2014 год (Часть 2)

5. Обзор задач при работе с DLP-системой.

  • Контроль документов.
  • Инсайдерские трюки.
  • Фирмы-боковички.
  • «Группа риска».
  • Сотрудники в поисках работы.
  • Нерациональное использование рабочего времени.

6. Вопросы – ответы

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ БЕСПЛАТНОЕ

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Контакты

Место проведения: г.Казань, ул. Островского 61, отель Bilyar Palace, зал "Миллениум".

Контактная информация:
Потапова Юлия
Телефон SearchInform в Москве: +7(499)703-04-57, +7(495)721-84-06

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