Весеннее RoadShow SearchInform: инциденты, расследования, факты

Компания «SearchInform» приглашает Вас посетить семинар, посвященный актуальным вопросам обеспечения информационной безопасности организаций.

Вашему вниманию будет представлен практический опыт решения прикладных задач ИБ, собранный SearchInform в результате совместной работы с более чем 1000 компаниями из СНГ. Эти методики доказали свою эффективность как в небольших компаниях (от 50 компьютеров), так и в крупных корпорациях (до 40 000 компьютеров).

В ходе семинара также состоится презентация комплексного программного решения нашей компании в данной области – «Контура информационной безопасности SearchInform».

ПРОГРАММА СЕМИНАРА:

1. Практические аспекты реализации системы информационной безопасности в российских компаниях

Информационная безопасность: описание и оценка проблемы инсайдерства

Способы минимизации трудозатрат на анализ информации (интеллектуальныфе поисковые возможности, идентификация пользователей).

Задачи, решаемые с помощью DLP-систем: Контроль персонала Контроль конфиденциальных документов Оптимизация работы компании

Контроль корпоративных ноутбуков.

Зачем и как контролировать системных администраторов.

Где и как сотрудники обсуждают «секретные» темы.

Угрозы социальных сетей.

Выявление неформальных лидеров в коллективе, работа с «группой риска».

Анализ эффективности использования рабочего времени.

Оценка эффективности внедрения DLP-решений.

2. Принципы работы «Контура информационной безопасности SearchInform»

Архитектура «КИБ SearchInform».

Способы перехвата информации и оценка их эффективности.

Контролируемые каналы информации.

Новые возможности перехвата в «КИБ SearchInform».

Инструменты «КИБ SearchInform» для управления инцидентами.

Аналитические возможности системы.

Виды отчетов.

3. Демонстрация проведения расследований инцидентов из практики наших клиентов за 2014 год (Часть 1)

Кофе-брэйк

4. Демонстрация проведения расследований инцидентов из практики наших клиентов за 2014 год (Часть 2)

5. Обзор задач при работе с DLP-системой.

Контроль документов.

Инсайдерские трюки.

Фирмы-боковички.

«Группа риска».

Сотрудники в поисках работы.

Нерациональное использование рабочего времени.

6. Вопросы – ответы

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ БЕСПЛАТНОЕ



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