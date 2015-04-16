Весеннее RoadShow SearchInform: инциденты, расследования, факты

Компания «SearchInform» приглашает Вас посетить семинар, посвященный актуальным вопросам обеспечения информационной безопасности организаций.
Вашему вниманию будет представлен практический опыт решения прикладных задач ИБ, собранный SearchInform в результате совместной работы с более чем 1000 компаниями из СНГ. Эти методики доказали свою эффективность как в небольших компаниях (от 50 компьютеров), так и в крупных корпорациях (до 40 000 компьютеров).
В ходе семинара также состоится презентация комплексного программного решения нашей компании в данной области – «Контура информационной безопасности SearchInform».
ПРОГРАММА СЕМИНАРА:
1. Практические аспекты реализации системы информационной безопасности в российских компаниях
Информационная безопасность: описание и оценка проблемы инсайдерства
2. Принципы работы «Контура информационной безопасности SearchInform»
3. Демонстрация проведения расследований инцидентов из практики наших клиентов за 2014 год (Часть 1)
Кофе-брэйк
4. Демонстрация проведения расследований инцидентов из практики наших клиентов за 2014 год (Часть 2)
5. Обзор задач при работе с DLP-системой.
6. Вопросы – ответы
УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ БЕСПЛАТНОЕ
Место проведения: г.Казань, ул. Островского 61, отель Bilyar Palace, зал "Миллениум".
Контактная информация:
Потапова Юлия
Телефон SearchInform в Москве: +7(499)703-04-57, +7(495)721-84-06
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