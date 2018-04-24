XXIII международная специализированная выставка «ВолгаСтройЭкспо»

Сегодня строительный комплекс Республики Татарстан – один из наиболее динамично развивающихся в Российской Федерации. В республике развернуто масштабное жилищное строительство, активно ведется строительство новых высокотехнологичных производств и объектов социально-культурного назначения, строительство метрополитена, дорог, производится капитальный ремонт жилого фонда, восстанавливаются историко-архитектурные памятники.

Успешная реализация проектов, наращивание объемов строительства, повышение качества работ всецело зависят от освоения и внедрения новейших строительных технологий, методов ведения строительного производства и использования современных строительных материалов.

Международная выставка «Волгастройэкспо» в значительной степени способствуют развитию строительного комплекса. В рейтинге строительных выставок Поволжья «ВОЛГАСТРОЙЭКСПО» занимает 1-ое место по оценке Общероссийского рейтинга выставок (составители рейтинга — Торгово-промышленная палата Российской Федерации и Российский союз выставок и ярмарок).

Экспозиция выставки охватит все сферы строительного комплекса и будет представлена трёх павильонах и на открытой площадке. Залог успеха выставки — новаторский формат проведения: четко структурированная экспозиция, объединяющая основные строительные направления; удачно подобранные сроки проведения выставки — перед началом строительного сезона; масштабная рекламная кампания, ориентированная на привлечение максимального количества специалистов и конечных потребителей; насыщенная программа деловых мероприятий.

С 2003 года выставка имеет знак Российского Союза выставок и ярмарок (РСВЯ), в 2008 году удостоена знака Всемирной Ассоциации Выставочной индустрии (UFI), что подтверждает высокий профессиональный уровень организации данного проекта.

ЭКСПОЗИЦИЯ ВЫСТАВКИ:

домостроение (деревянное, каркасно-панельное, модульное)

изоляционные материалы (тепло-, гидроизоляция)

инженерные сети (водо-, тепло-, газо-, снабжение, вентиляция, кондиционирование)

отделочные материалы (для внутренних и наружных работ)

проектирование, архитектура, дизайн помещений

безопасность (спецодежда, СИЗ, оборудование охранное, противопожарное и т.д.)

станки, оборудование для строительства, инструмент (бетоносмесители, виброоборудование, машины для обработки полов, деревообрабатывающие и металлообрабатывающие станки и т.д.)

строительная химия

строительно-дорожная техника

строительные конструкции

строительные материалы (бетон, цемент, кирпич, фанера, пиломатералы и т.д.)

трубы, трубопроводная арматура

электрооборудование

электро-, теплоснабжение

лаки, краски

услуги в строительной сфере

В ПРОГРАММЕ ВЫСТАВКИ:

Конкурс «Лучший продукт выставки», основная задача которого выявить среди участников компании, представляющие последние достижения, новейшие прогрессивные технологии и инновационные разработки в области строительства. Заседание конкурсной комиссии, состоящей из профессионалов отрасли, проводится до начала работы выставки. Награды победителям конкурса будут вручены на торжественной церемонии во время выставки;

Конференции авторитетных отраслевых ассоциаций и союзов;

Тематические семинары, круглые столы, презентации, организованные участниками выставки;

Демонстрация техники и оборудования;

Бизнес-встречи, основная цель которых — проведение деловых переговоров, налаживание перспективных партнёрских отношений, заключение контрактов между представителями руководства предприятий Республики Татарстан и участниками выставки. Встречи организованны по принципу мэтчмейкинга, главный принцип которых — продуктивные бизнес-контакты в короткий срок на единой площадке.



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