XXIII международная специализированная выставка «ВолгаСтройЭкспо»

Сегодня строительный комплекс Республики Татарстан – один из наиболее динамично развивающихся в Российской Федерации. В республике развернуто масштабное жилищное строительство, активно ведется строительство новых высокотехнологичных производств и объектов социально-культурного назначения, строительство метрополитена, дорог, производится капитальный ремонт жилого фонда, восстанавливаются историко-архитектурные памятники.
Успешная реализация проектов, наращивание объемов строительства, повышение качества работ всецело зависят от освоения и внедрения новейших строительных технологий, методов ведения строительного производства и использования современных строительных материалов.
Международная выставка «Волгастройэкспо» в значительной степени способствуют развитию строительного комплекса. В рейтинге строительных выставок Поволжья «ВОЛГАСТРОЙЭКСПО» занимает 1-ое место по оценке Общероссийского рейтинга выставок (составители рейтинга — Торгово-промышленная палата Российской Федерации и Российский союз выставок и ярмарок).
Экспозиция выставки охватит все сферы строительного комплекса и будет представлена трёх павильонах и на открытой площадке. Залог успеха выставки — новаторский формат проведения: четко структурированная экспозиция, объединяющая основные строительные направления; удачно подобранные сроки проведения выставки — перед началом строительного сезона; масштабная рекламная кампания, ориентированная на привлечение максимального количества специалистов и конечных потребителей; насыщенная программа деловых мероприятий.
С 2003 года выставка имеет знак Российского Союза выставок и ярмарок (РСВЯ), в 2008 году удостоена знака Всемирной Ассоциации Выставочной индустрии (UFI), что подтверждает высокий профессиональный уровень организации данного проекта.
ЭКСПОЗИЦИЯ ВЫСТАВКИ:
В ПРОГРАММЕ ВЫСТАВКИ:
Конкурс «Лучший продукт выставки», основная задача которого выявить среди участников компании, представляющие последние достижения, новейшие прогрессивные технологии и инновационные разработки в области строительства. Заседание конкурсной комиссии, состоящей из профессионалов отрасли, проводится до начала работы выставки. Награды победителям конкурса будут вручены на торжественной церемонии во время выставки;
Конференции авторитетных отраслевых ассоциаций и союзов;
Тематические семинары, круглые столы, презентации, организованные участниками выставки;
Демонстрация техники и оборудования;
Бизнес-встречи, основная цель которых — проведение деловых переговоров, налаживание перспективных партнёрских отношений, заключение контрактов между представителями руководства предприятий Республики Татарстан и участниками выставки. Встречи организованны по принципу мэтчмейкинга, главный принцип которых — продуктивные бизнес-контакты в короткий срок на единой площадке.
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