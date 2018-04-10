ICO Summit Kazan

10-11 апреля в Иннополисе (Татарстан, Россия) впервые пройдёт ICO Summit Kazan — форум, который объединит на одной площадке ведущих мировых спикеров, представителей государственных структур, инвесторов, стартапы и всех заинтересованных в процедуре ICO (Initial Coin Offering).

Мировой рынок ICO в 2017 году превысил $4 млрд и уже в январе 2018 собрал более $450 млн. Его рост, юридические, налоговые и финансовые особенности, опасности и возможности станут темами для ICO Summit Kazan.

Спикерами мероприятия станут ведущие эксперты в применении технологии блокчейн и ICO. Уже подтвердили своё участие ментор Skolkovo Дмитрий Кулиш, CEO исследовательской компании R&D Ribitzky Рон Рибитцки, серийный предприниматель Алекс Косик, CEO Soft-Meta Виталий Белик, эксперт Центра стратегических разработок, ст. научный сотрудник Академии Внешней Торговли Минэкономразвития РФ Антонина Левашенко и другие.

Площадка соберёт более 300 делегатов из различных стран мира. В рамках мероприятия пройдет Startup Academia для команд, планирующих ICO, и ICO Pitching — уникальная возможность для новых проектов заявить о себе и выиграть $10,000 на развитие проекта.

Саммит откроется конференцией, посвященной вопросам правового регулирования и нормативно-правовой базы ICO в России и мире, экономики и механизма продажи токенов, инвестициям, рискам и другим темам. В рамках панельной дискуссии известные эксперты поделятся перспективами развития данного направления и особенностями его функционирования. Второй блок конференции будет разделен на отраслевые секции. Особое место в саммите будет отведено применению технологии блокчейн в здравоохранении.

В программе второго дня мероприятия будет проведена Startup Workshop, где ведущие мировые эксперты поделятся со стартапами знаниями о технических аспектах подготовки и реализации проектов в ICO, вопросах законодательства и регулирования процедур ICO, а также раскроют секреты презентации своих проектов потенциальным инвесторам.

В выставочных холлах Иннополиса будут представлены крупнейшие ICO и компании, меняющие мир с помощью технологии блокчейн. ICO Summit Kazan — крупнейшая конференция и выставка ICO в Восточной Европе.





Официальная страница мероприятия:

https://www.facebook.com/events/563841967299986/



