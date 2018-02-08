Конференция «Управление банковским казначейством»

Конференция «Управление банковским казначейством» состоится 8-9 февраля 2018 года (место проведения: г. Москва, Шератон Палас отель, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 19).

Одно из важнейших событий 2018 года для руководителей банковских казначейств:



25+ спикеров из крупнейших банков

Практические кейсы и панельные дискуссии на самые актуальные темы

Профессиональное мероприятие, посвященное самым важным и актуальным вопросам в сфере банковского казначейства

Встреча с коллегами, личное общение с интересующими экспертами

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С каждым годом российским банкам приходится учится работать в условиях высокой неопределенности. В зависимости от внешних факторов меняется и спектр задач банковского казначейства. Все больше внимания в работе казначейства требуется уделять управлению рисками, в том числе валютными и процентными рисками, а также рисками ликвидности. В решении этих задач может помочь как опыт коллег, так и новые технологии. Кроме того, банковское казначейство активно участвует в контроле уровня достаточности капитала. формировании цен на банковские продукты, привлечении фондирования на выгодных условиях и многим другим. Лучшую практику и опыт ведущих банков по этим и многим другим вопросам обсудят участники конференции «Управление банковским казначейством».

Ключевые темы конференции:

Обзор ситуации на банковском рынке

Работа Банка России по оздоровлению банковского рынка: первые итоги

Основные риски казначейства: определение уровня и методик предотвращения рисков

Как своевременно контролировать соблюдение требований регулятора

Пути оптимизации работы казначейства

Как обеспечить безопасность работы банковского казначейства

Как повысить качество кредитного портфеля

Методики ценообразования банковских продуктов

Трансфертное ценообразование и фондирование

Подробности на сайте мероприятия.