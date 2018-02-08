08 февр. 2018

Конференция «Управление банковским казначейством»

Конференция «Управление банковским казначейством» состоится 8-9 февраля 2018 года (место проведения: г. Москва, Шератон Палас отель, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 19).

Одно из важнейших событий 2018 года для руководителей банковских казначейств:

  • 25+ спикеров из крупнейших банков
  • Практические кейсы и панельные дискуссии на самые актуальные темы
  • Профессиональное мероприятие, посвященное самым важным и актуальным вопросам в сфере банковского казначейства
  • Встреча с коллегами, личное общение с интересующими экспертами
  • Самое высокое качество и абсолютно лучшая цена (номинированная в рублях) в области бизнес-конференций!

С каждым годом российским банкам приходится учится работать в условиях высокой неопределенности. В зависимости от внешних факторов меняется и спектр задач банковского казначейства. Все больше внимания в работе казначейства требуется уделять управлению рисками, в том числе валютными и процентными рисками, а также рисками ликвидности. В решении этих задач может помочь как опыт коллег, так и новые технологии. Кроме того, банковское казначейство активно участвует в контроле уровня достаточности капитала. формировании цен на банковские продукты, привлечении фондирования на выгодных условиях и многим другим. Лучшую практику и опыт ведущих банков по этим и многим другим вопросам обсудят участники конференции «Управление банковским казначейством».

Ключевые темы конференции:

  • Обзор ситуации на банковском рынке
  • Работа Банка России по оздоровлению банковского рынка: первые итоги
  • Основные риски казначейства: определение уровня и методик предотвращения рисков
  • Как своевременно контролировать соблюдение требований регулятора
  • Пути оптимизации работы казначейства
  • Как обеспечить безопасность работы банковского казначейства
  • Как повысить качество кредитного портфеля
  • Методики ценообразования банковских продуктов
  • Трансфертное ценообразование и фондирование

Подробности на сайте мероприятия.

Контакты

+7 (495) 971-92-18
events@cfo-russia.ru.

Календарь

Все мероприятия