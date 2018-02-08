Конференция «Управление банковским казначейством» состоится 8-9 февраля 2018 года (место проведения: г. Москва, Шератон Палас отель, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 19).
Одно из важнейших событий 2018 года для руководителей банковских казначейств:
С каждым годом российским банкам приходится учится работать в условиях высокой неопределенности. В зависимости от внешних факторов меняется и спектр задач банковского казначейства. Все больше внимания в работе казначейства требуется уделять управлению рисками, в том числе валютными и процентными рисками, а также рисками ликвидности. В решении этих задач может помочь как опыт коллег, так и новые технологии. Кроме того, банковское казначейство активно участвует в контроле уровня достаточности капитала. формировании цен на банковские продукты, привлечении фондирования на выгодных условиях и многим другим. Лучшую практику и опыт ведущих банков по этим и многим другим вопросам обсудят участники конференции «Управление банковским казначейством».
Ключевые темы конференции:
Подробности на сайте мероприятия.
+7 (495) 971-92-18
events@cfo-russia.ru.
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