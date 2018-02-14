ПОВОЛЖСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ

Крупное ежегодное мероприятие для участников агропромышленной отрасли: производителей сельхозтехники, оборудования, удобрений, комбикормов; руководителей хозяйств, агрономов, ветеринаров, зоотехников; проектировщиков и строителей сельхозсооружений и многих других.В рамках Форума состоятся 21-я международная специализированная выставка «АГРОКОМПЛЕКС: ИНТЕРАГРО. АНИМЕД. ФЕРМЕР ПОВОЛЖЬЯ»18-я специализированная выставка «ВолгаПродЭкспо»Разделы выставки :
Подробности на сайте мероприятия.
420059, г. Казань, Оренбургский тракт, 8, ОАО «Казанская ярмарка»,
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