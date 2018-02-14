14 февр. 2018

ПОВОЛЖСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ

ПОВОЛЖСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ

Крупное ежегодное мероприятие для участников агропромышленной отрасли: производителей сельхозтехники, оборудования, удобрений, комбикормов; руководителей хозяйств, агрономов, ветеринаров, зоотехников; проектировщиков и строителей сельхозсооружений и многих других.В рамках Форума состоятся 21-я международная специализированная выставка «АГРОКОМПЛЕКС: ИНТЕРАГРО. АНИМЕД. ФЕРМЕР ПОВОЛЖЬЯ»18-я специализированная выставка «ВолгаПродЭкспо»

Разделы выставки :
  • Сельхозтехника. Запчасти. Спецтехника
  • Растениеводство (удобрения, средства борьбы с вредителями, семеноводство, зернопроизводство, овощеводство, цветоводство, садоводство, спец.инвентарь)
  • Животноводство и птицеводство (комбикормовые заводы и линии, корма, кормовые добавки, оборудование)
  • Ветеринария (оборудование ветклиник, лабораторий, вет. препараты, инструменты, услуги)
  • Оборудование для пищевых и перерабатывающих предприятий
  • Фасовка, упаковка, тара
  • Оборудование для переработки, упаковки и хранения с/х продукции
  • Оборудование для предприятий общественного питания и торговли
  • Проектирование и строительство сельхозсооружений
  • Продовольственные товары, продукты питания, пищевые ингредиенты

Подробности на сайте мероприятия.


Контакты

420059, г. Казань, Оренбургский тракт, 8, ОАО «Казанская ярмарка»,
Тел./факс: (843) 202-29-28

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