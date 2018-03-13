XIX международная специализированная выставка «Энергетика. Ресурсосбережение» и XVIII международный симпозиум «Энергоресурсоэффективность и энергосбережение»

С 13 по 15 марта 2018 года в выставочном центре «Казанская ярмарка» пройдут 19-я международная специализированная выставка «Энергетика. Ресурсосбережение» и 18-й международный симпозиум «Энергоресурсоэффективность и энергосбережение», зарекомендовавшие себя как ведущие мероприятия энергетической тематики в России и СНГ. Выставка и Симпозиум проходят согласно распоряжению Кабинета министров Республики Татарстан №1793-р от 27.07.2018 года.

В выставке участвуют ведущие специалисты и эксперты энергетики, промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, представители энергетических агентств и центров по энергосбережению и ресурсоэффективности, ученые и практики, являющиеся общепризнанными лидерами в данной области, работники министерств, ведомств, комитетов и департаментов, глав администрации Республики Татарстан, регионов Российской Федерации и стран зарубежья.