Конгресс по нефтепереработке и нефтехимии – Petrochemical and Refining Congress Russia and CIS

9-10 апреля 2018 года в Москве пройдет закрытая встреча руководителей российских и зарубежных нефтяных компаний, посвященных теме «повышение рентабельности в сегменте Downstream — от проектного управления до операционной эффективности».

Обеспечение максимальной рентабельности проектов в нефтепереработке и нефтегазохимии – ключевой вызов всех участников отрасли Downstream в современных экономических и рыночных условиях. Решения, принимаемые на всех этапах – от технико-экономического обоснования до реализации программ повышения операционной эффективности, несут в себе как риски, которые необходимо прогнозировать и которыми необходимо управлять, так и источники повышения экономической эффективности проектов.

Основная цель встречи – создание площадки для общения руководителей среднего и высшего звена, обмена опытом, технологиями и решениями. Семинары от ведущих поставщиков решений, лучшие кейсы и проекты, выставка передовых технологий – в одном месте будут сконцентрированы люди и знания, которые будут определять будущее отрасли.



Вы можете связаться с организаторами Конгресса, компаний BGC Group, по телефонам: +312 0808 7321 (головной офис в Нидерландах) | +7 495 204 1465 (российское представительство), или направить запрос на почту Директора по проекту Nick.a@bgs-group.eu

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