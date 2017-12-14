Обучающая конференция по email-маркетингу Mailing Day

Mailing Day — обучающая конференция по email-маркетингу от лучших преподавателей-экспертов.



В программу входит:

Рабочее погружение. За целый день мы попробуем вместе с вами погрузиться в работу с email-маркетингом и сформируем полный план действий, который позволит вам зарабатывать больше с помощью рассылок и обходить конкурентов в борьбе за клиента!

Лучшие эксперты. Каждый из трех наших экспертов проведет 2-х часовой мастер-класс по той теме, которую он не только досконально изучил, но и проработал с десятками клиентов. Как на своих примерах, так и на базе вашей компании!

Работа в группах. Разделившись на три группы, мы сможем за два часа успеть разобрать все ваши вопросы. Обсудить проблемы в email-коммуникациях вашего бизнеса и дать конкретные советы по исправлению этой ситуации.

Персональные консультации. Если вы хотите получить персональную консультацию, пожалуйста, оставьте заявку при регистрации, и мы согласуем время (20 минут) с выбранным экспертом.

Среди спикеров только лучшие эксперты email-маркетинга!

Александр Носач «Как правильно делать письма для рассылки», Леонид Николаев «Как собрать базу и не попасть в спам», Юлия Савицкая «Как настроить триггеры и увеличить продажи».

Каких результатов ждать? Вы сформируете:

●план писем, которые еще не внедрили, оцените свою рассылку на эффективность, научитесь писать и компоновать продающие письма, получите первое письмо и навыки оформления писем без знания верстки

●план действий по внедрению триггеров и писем, освоение инструментов для анализа рассылок и четкое понимание, как высчитать доход от каждой рассылки

●план действий по настройке отправки любых писем, четкое понимание механизмов сортировки почты, желание

Бонусы участникам конференции:

●Доступ на целый год к видеоматериалам Mailing Day.

●Два месяца доступ к тарифу Project в сервисе по созданию шаблонов EmailFactory.

●Бесплатный дизайн-шаблон рассылок для компании.

Подробная информация и регистрация http://mailingday.com/kazan2017/

