30 окт. 2017

Online-конференция с Тимуром Нагумановым, уполномоченным при Президенте РТ по защите прав предпринимателей

Смотреть видеозапись

30 октября в 13.00 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет Тимур Нагуманов, уполномоченный при Президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей


Партнеры

Официальные партнеры:

Новости мероприятия

Календарь

Все мероприятия