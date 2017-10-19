Бизнес-клуб на «Эхо Москвы» в Казани

Программа «Бизнес-клуб» — совместный проект интернет-газеты «Реальное время» и радиостанции «Эхо Москвы» в Казани».



19 октября в 12:05 в прямом эфире на «Эхо Москвы» в Казани поговорим об авторских правах и интеллектуальной собственности.

Вместе с экспертами Григорием Бусаревым, генеральным директором «Артпатент», и Венерой Сорокиной, компания «Сорокин и партнеры», обсудим:

Выгода и полезность для компаний от признания авторского права и интеллектуальной собственности

Проблемные вопросы охраны авторского права в России и за рубежом

Для чего компаниям патентовать результаты интеллектуальной деятельности и что при этом необходимо знать

Наиболее частые причины для обращения в высшие инстанции

Ведущие программы, Анна Саушина, директор интернет-газеты «Реальное время» и Нина Горюнова, главный редактор «Эхо Москвы» в Казани», обсудят эти вопросы вместе с экспертами.



Телефон прямого эфира – 511-99-11

Прямую трансляцию из студии смотрите в «Фейсбук» на странице «Эха Москвы» в Казани.

Итоговый материал будет опубликован на сайте realnoevremya.ru.





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