Бизнес-клуб на «Эхо Москвы» в Казани

Программа «Бизнес-клуб» – совместный проект интернет-газеты «Реальное время» и радиостанции «Эхо Москвы» в Казани.

18 августа в 11.05 в прямом эфире на «Эхо Москвы» в Казани поговорим с Беспаловой Татьяной Вениаминовной, директором Негосударственного общеобразовательного учреждения «Академический лицей им.Н.И.Лобачевского» и Русланом Расиховичем Галимовым, исполнительным директором центра развития «MAXat», сооснователем Школы предпринимательства для детей:

Бывает ли качественное образование бесплатным, и сколько в среднем тратит на образование детей среднестатистическая семья?

Школа – это все-таки «услуга» или «кузница». Кто задает тон сегодняшнему образованию спрос со стороны родителей или государство?

Есть мнение, что сегодня растут совершенно «другие дети», с иным типом мышления, чем их родители. Первый вопрос замечаете ли вы это? И вторая часть: должны ли меняться методики преподавания предметов, ведь в общеобразовательных учебныхзаведениях они зачастую остаются теми же?

Какие дисциплины сегодня нужно изучать детям, чтобы оказаться в более выигрышном положении при поступлении и во взрослой жизни?

Где искать таких преподавателей, как в действительности готовят педагогов сегодня? Довольны ли вы как работодатели качество подготовки педагогов в республике?

Ведущие программы, Анна Саушина, директор интернет-газеты «Реальное время» и Нина Горюнова, главный редактор «Эхо Москвы» в Казани», обсудят эти вопросы вместе с экспертами.



Телефон прямого эфира – 511-99-11

Прямую трансляцию из студии смотрите в «Фейсбук» на странице «Эха Москвы» в Казани.

Итоговый материал будет опубликован на сайте realnoevremya.ru.

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